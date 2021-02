Grâce à l’IA, la vidéo du rickroll est désormais disponible en 4K

Les Joies du Code , commit du 22 Fév 2021

Hello World! J’espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce week-end ensoleillé vous a reboostés comme il faut ! 😀 Pour bien démarrer la semaine, je me permets ce petit post pour vous partager une pépite découverte sur les internets. 😉

Le clip de la chanson « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley, sur lequel s’appuie le meme du « rickroll », utilisé et usé par de nombreux trolls sur la toile, a eu droit à un relooking 4 étoiles – comprenez 4K !

Cette version remasterisée du clip sorti en 1987 a été générée à l’aide de la solution Topaz Video Enhance, qui s’appuie sur une intelligence artificielle dédiée à l’optimisation de la qualité vidéo. En complément, l’auteur de la vidéo a utilisé l’application RIFE (Flowframes), elle aussi basée sur une IA afin de fluidifier la vidéo en lui donnant un rendu de 60 FPS (images par seconde).

La vidéo résultante, publiée sur YouTube le 31 janvier, n’a été repérée que la semaine dernière et dépasse déjà ce jour le million de vues (la vidéo originale en compte 875 millions !).

Bien qu’en y regardant de plus près le rendu de certaines images ne soit pas complètement optimal et fasse sourire quelques internautes, le résultat global reste assez bluffant de par son niveau de détail lorsqu’on le compare à la version originale tournée avec du (bon) matos des années 80.

De quoi avoir de l’espoir quant aux futurs GIFs remasterisés en HD que l’on pourrait peut-être bien voir apparaître dans un futur pas si lointain ! 😉