Twitch : enfin un programme pour la chaîne !

Les Joies du Code , commit du 29 Nov 2021

Hello World! Comme pas mal d’entre vous le savent déjà, je me suis lancé sur Twitch il y a 2 semaines, plateforme que je souhaitais expérimenter depuis quelques temps. Après 3 premiers lives et plusieurs échanges avec les viewers, on a décidé de commencer à construire un programme, afin que celui-ci convienne au plus grand nombre (vous êtes d’ailleurs déjà plus de 1000 à me suivre, MERCI ! 🙏).

Voici donc ce petit article pour vous annoncer qu’à partir de cette semaine, je streamerai sur Twitch les lundi, mercredi et vendredi de 20h à 22h ! 😉

Par rapport au contenu, qui reste encore à affiner au fil des streams, voici sur quoi je pars :

Lundi c’est REBOOT : on démarre la semaine ensemble dans la bonne humeur, on fait un peu de veille tech, de bidouille et on chill

: on démarre la semaine ensemble dans la bonne humeur, on fait un peu de veille tech, de bidouille et on chill Mercredi, c’est MEMECREDI ! OUI. L’objectif sera bien de créer des memes de qualité à base de code éclaté !

! OUI. L’objectif sera bien de créer des memes de qualité à base de code éclaté ! Vendredi, on termine la semaine tranquille, avec pourquoi pas des activités un peu en dehors du cadre habituel

Ça vous branche ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pendant ces lives, et aussi à me suivre pour être notifié quand je démarre un stream : twitch.tv/lesjoiesducode

Excellente semaine à toutes et à tous !