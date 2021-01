[TOP] Les 20 meilleurs gifs de l’année 2020 sur Les Joies du Code

Les Joies du Code , commit du 5 Jan 2021

Hello World! Belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous ! 🥳 On rm -rf 2020 et on repart sur de bonnes bases, ça vous dit ? 😉

Comme cela vous a plu l’année dernière, et pour bien débuter cette nouvelle année, je vous propose un top qui recense les 20 meilleurs gifs de l’année 2020 sur Les Joies du Code, enjoy ! 😀

1. Quand le lead dev arrive au bureau le lundi matin



(Le post sur Les Joies du Code)

2. Quand le dev senior publie direct en prod



(Le post sur Les Joies du Code)

3. Quand on me demande de m’occuper du design



(Le post sur Les Joies du Code)

4. Quand on démarre un sprint sans Scrum Master



(Le post sur Les Joies du Code)

5. Quand j’écoute le commercial dérouler son argumentaire de vente



(Le post sur Les Joies du Code)

6. Quand le chef de projet me dit qu’il sait coder en HTML et CSS



(Le post sur Les Joies du Code)

7. La réaction du dev senior, qui a déjà tout vu, quand on tombe sur un bug improbable



(Le post sur Les Joies du Code)

8. Quand je réalise que je viens de lancer mon delete sans clause where



(Le post sur Les Joies du Code)

9. npm install



(Le post sur Les Joies du Code)

10. Quand le commercial dit qu’il n’y a pas de base de données pour le projet car le client a dit « NoSQL »



(Le post sur Les Joies du Code)

11. Quand je commit directement sur la branche master



(Le post sur Les Joies du Code)

12. Quand on laisse l’intégration HTML/CSS à un développeur Back



(Le post sur Les Joies du Code)

13. Quand il y a une erreur ligne 237 mais que j’ai écrit que 45 lignes de code



(Le post sur Les Joies du Code)

14. Quand ma copine s’est habituée à mes pétages de plombs quand je débugue pendant le confinement



(Le post sur Les Joies du Code)

15. Quand je scrolle dans les logs à la recherche de mon « coucou »



(Le post sur Les Joies du Code)

16. Quand le commercial me demande « les appels à notre API, on les passe à quel numéro de téléphone ? »



(Le post sur Les Joies du Code)

17. Le dev senior qui me regarde coder après m’avoir donné la piste pour corriger mon bug



(Le post sur Les Joies du Code)

18. Quand j’écris functino au lieu de function pour la 4ème fois de la journée



(Le post sur Les Joies du Code)

19. Mon cerveau quand j’ai déjà utilisé i, j et k pour mes variables d’incrémentation



(Le post sur Les Joies du Code)

20. Quand on me dit que c’est à mon tour de traiter les tickets Jira



(Le post sur Les Joies du Code)

Ça vous a plu ? Alors n’hésitez pas à partager ce post ! 😁 Et au passage, je vous invite également à jeter un œil à la rétrospective 2020 des Joies du Code publiée récemment. 😉