Tu reprendras bien une petite part ? — Ça y est, les repas des fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et avec eux leurs lots de discussions endiablées en famille, de rires et d'engueulades d'enfants, sur fond de playlist "Hits de Noël" sur Spotify (toi-même tu sais).

Mais pour les développeurs, ces réunions de famille ont une toute autre saveur. Depuis des années, ces rendez-vous sont devenus sources de craintes et d'appréhensions sur le bon déroulement de leur repas et de leur soirée.

Pour laisser un peu d'air à vos développeurs préférés (et préserver leur santé mentale aussi), je vous pose ce petit classement des 10 phrases les plus redoutées par ces derniers aux repas de fin d'année. À proscrire pour toute la famille et à partager sans modération, merci.

1. "C'est quoi déjà ton métier ?"

Je compte plus le nombre de fois où j’ai essayé de l’expliquer.

Alors pour faire simple je parle aux ordinateurs et ça fait "bip bap boup".

Je mange des claviers aussi.

2. "Au fait, j’ai un problème sur mon imprimante, on peut voir ça deux minutes ?"

Difficile de passer à côté de ce grand classique du repas de Noël — j'ai même un pull pour ça. 😉

Alors déjà, c'est JA-MAIS deux minutes, BORDEL.

Ensuite, je suis développeur, pas technicien SAV, et encore moins sur mon temps libre.

Et puis, c’est comme si je te demandais de réparer ma bagnole parce que tu sais conduire.

Moi non plus je sais pas pourquoi ton imprimante refuse d’imprimer en noir parce que t’as pas changé ta cartouche cyan. C’est la loi, c’est tout.

Mais bon, comme d’habitude, le développeur va souffler fort et s’exécuter poliment, parce qu’il faut bien secourir ces âmes en détresse face à ces nouvelles technologies qui, après tout, n'existent que depuis 30 ans.

3. "C’est bizarre, je capte très mal la Wi-Fi ici, tu saurais comment résoudre ça ?"

Pardon, j’ai roté. C’est pas le plat de mémé, j’ai juste vomi dans ma bouche.

Parce qu’on dit LE Wi-Fi.

Putain de merde.

4. "Dis, y’a un truc que je comprends pas très bien sur mon smartphone"

Oui, et ? Ça fait des années que je suis sur iPhone et que j’ai pas touché à un OS Android, qui plus est avec une surcouche constructeur éclatée parce que t’as pris le téléphone le plus claqué du marché.

Sinon, y'a un truc génial qui s’appelle Google, tu devrais essayer.

5. "Tu pourrais faire un petit site web pour mon asso ? Rien de fou juste un truc simple hein !"

Ah ben oui un truc simple, et gratuit surtout.

Tant que je passe du temps sur ordi je suis content de toute façon, non ?

C’est sûr, j’ai que ça à faire de me claquer le clavier sur du CSS, et de te custom ton WordPress que tu seras pas foutu d’utiliser jour 1.

Allez, arrête un peu tes conneries et passe-moi le sel, merci.

6. "Eh, t’aurais pas une super idée d'appli à coder pour devenir riche ? Ahah"

Ben non ducon, sinon je l’aurais déjà faite et je serais probablement pas assis à cette table en train de me farcir tes questions vides de sens.

T’es pas le module le plus à jour du package toi.

7. "Tu penses que c’est le bon moment pour investir dans le Bitcoin ?"

Le rapport entre mon job de développeur et le Bitcoin ?

Est-ce que j’ai une gueule d’influenceur crypto ?

Et puis, quand bien même j’aurais investi dans des cryptomonnaies, j’ai fait ça quand c’était la hype et j’ai perdu la moitié de ma mise de départ. Foutez-moi la paix.

8. "Tu peux jeter un oeil à mon ordi ? Il est super lent depuis quelque temps."

Ben oui c’est bien connu, tous les développeurs ont la baguette magique de l’optimisation informatique dans leur poche.

"Ordinatus Reparo" ma gueule.

9. "Comment ça un mot de passe ? Quel mot de passe ? Ça me dit rien du tout."

Déjà qu’on a accepté d’aider, on doit en plus se transformer en expert cybersécu pour réussir à retrouver et réinitialiser ce putain de mot de passe pour pouvoir démarrer notre intervention.

C’est comme le +4 au UNO, mais suivi d’un autre +4.

10. "T’as pas un hack pour rendre Netflix gratuit ?"

Oh mais oui, bien sûr, et après on piratera la NASA avec du HTML pour le dessert.

De manière générale, toute phrase commençant par "Tiens, toi qui es dans l’informatique..."

On se doute bien que ça va pas être pour débattre sur les meilleures technos ou frameworks du moment.

Non, partons plutôt sur une question bien merdique pour un message d’erreur sur un vieux Windows, ou pourquoi pas sur un logiciel dont on a jamais entendu parler.

Ben oui, on est dans l’informatique, donc on connaît forcément tous les logiciels et leur fonctionnement, logique.

Belles fêtes de fin d'année à toutes les développeuses et à tous les développeurs, et force à vous, bisous. ✨

À lire aussi sur Les Joies du Code :

Image d'illustration : Depositphotos