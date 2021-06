Stack Overflow se fait racheter pour 1,8 milliards de dollars

Les Joies du Code , commit du 3 Juin 2021

Hello World! Ça fait quelque temps que je n’ai pas publié d’article ici (ils ne sauraient tarder à revenir, je vous en parle très prochainement, promis ! 😉), mais je ne pouvais certainement pas passer à côté de *LA* news de folie du jour : le site Stack Overflow – oui, je parle bien de notre soutien salvateur à tous – vient de se faire racheter pour la modique somme de… 1,8 milliards de dollars !

A l’origine de cette folle acquisition : la société d’investissement Prosus, connue pour être actionnaire majoritaire de l’application WeChat (le WhatsApp chinois) et de Tencent (géant de l’Internet, chinois également).

Créé en 2008, Stack Overflow se place aujourd’hui comme l’un des 50 sites les plus populaires du monde (RPZ les devs), et est visité chaque mois par près de 100 millions de visiteurs uniques (ça en fait des développeurs en galère 👀). Depuis sa création, plus de 52 millions de question et réponses y ont été postées, une question serait d’ailleurs publiée sur le site toutes les 14 secondes environ (pensée émue pour celles qui n’auront jamais de réponse néanmoins).

La société Prosus, qui a confirmé la validation de cette acquisition dans un communiqué de presse, a commencé à donner un aperçu de ses souhaits d’évolution pour Stack Overflow. Elle se fixe ainsi deux axes de travail majeurs : le premier est l’agrandissement de la communauté de développeurs interagissant sur la plateforme, le second porte quant à lui sur la solution SaaS de collaboration proposée par Stack Overflow (un Stack Overflow « personnalisable » pour les organisations).

Avec cette acquisition colossale (pour vous donner un peu de relief sur son montant complètement fou, je vous rappelle qu’en 2012 Facebook avait racheté Instagram un milliard de dollars), Prosus renforce son positionnement sur les nouvelles technologies et les services de formation à l’informatique. La société se présente déjà comme l’un des plus gros investisseurs chez Skillsoft, Udemy et Codecademy, des plateformes de cours en ligne où la programmation et les sujets IT ont toute leur place.

Jeff Atwood et Joel Spolsky, les cofondateurs de Stack Overflow ont de leur côté communiqué sur Twitter afin de rassurer leur communauté, en précisant que cette acquisition n’impactera en aucun cas l’indépendance de la célèbre plateforme d’entraide entre développeurs – qui par ailleurs est très probablement le site dont les contenus sont les plus copiés / collés dans le monde.

Jeff Atwood ajoute par la même occasion que ce rachat propulse 61 personnes au rang de millionnaires, très probablement des acteurs de la première heure :

An exciting day! @spolsky called me and let me know. Today's sale of Stack Overflow, most importantly, lets Stack Overflow continue as an independent site — and also mints 61 new millionaires. — Jeff Atwood (@codinghorror) June 2, 2021

