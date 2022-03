Échanges, partages, humour et entraide entre développeurs : rejoignez le serveur Discord Les Joies du Code !

Les Joies du Code , commit du 28 Mar 2022

Vous ai-je déjà dit que la communauté des Joies du Code disposait de son serveur Discord officiel ?

À celles et ceux qui répondraient non je ne dirai qu'une chose :

Parce qu'un petit rappel ne fait jamais de mal (calmez-vous, je ne parle pas de vaccin), mais aussi parce que notre Discord commence à prendre une sacrée ampleur (c'est beau ❤️), voici son lien pour le rejoindre là, maintenant, tout de suite !

OK c'est cool mais attends, il s'y passe quoi exactement ? J'ai pas le clic facile moi !

Depuis plusieurs mois (années pour les FIRST qui l'ont rejoint !), le serveur Discord Les Joies du Code est devenu le refuge (j'exagère) de nombreux développeurs pour se retrouver, échanger, partager des bouts de code mais surtout passer de bons moments en famille !

Avec ma super-équipe de modos trop forts, on a mis en place plusieurs canaux de communication pour des sujets divers et variés, comme des anecdotes (on adore ça), le partage de projets, de gifs, de memes, et d'actualités !

Parce que les devs sont habitués à galérer, mais aiment aussi s'entraider, 3 canaux d'entraide sobrement catégorisés sous un répertoire "Stack Overflow" sont à votre disposition pour partager vos peines et désespoirs, et espérer avoir une solution éclairée de la part d'un membre plus habile que vous sur Google . 😉

Dans une toute autre catégorie, on vous propose également de parler de sciences, de films et séries, de jeux vidéo, de musique et même de photographie (je vous rassure, mes grands talents de photoshopeur du MEMECREDI n'atteignent pas ce dernier channel).

Pour ma part, j'y passe une tête de temps en temps, et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger en direct avec vous et d'avoir vos retours sur cette plateforme. 😊

Ça vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté du Discord (Partner, s'il-vous-plaît !) Les Joies du Code : discord.gg/lesjoiesducode