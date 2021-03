Cette salle serveur russe semble tout droit sortie du pire cauchemar d’un sysadmin

Les Joies du Code , commit du 3 Mar 2021

Âmes sensibles s’abstenir : bien que ces images paraissent sortir du cauchemar d’un administrateur systèmes tourmenté, il n’en est rien ! Il s’agit là d’une salle serveur russe (visiblement) opérationnelle ! 😱

Les photos, qui ont émergé sur Twitter la semaine dernière, semblent provenir de ce post sur un forum russe (j’ai rien compris). On y découvre des unités posées à l’arrache comme si elles avaient carrément été jetées, des switchs tenus en équilibre par des pierres, et même un écran, le tout sous une couche de 5 millimètres de crasse et de poussière, et un enchevêtrement indescriptible de câbles.

La scène d’horreur est figée dans une espèce de cave abandonnée, et le matériel y croule sous les merdes de pigeons et les moisissures en tout genres (je vous avais prévenu 👀).

En avant les images !

Ça pique un peu les yeux, hein ? 😏

Ce fut un plaisir de vous partager cette salle serveur certifiée Vodka 9001 !

Et si ce post redonne le sourire à votre sysadmin un peu bourru et grognon (comment ça, je fais dans le cliché ? 😉), profitez-en pour lui demander le mot de passe root de la machine de prod dont vous rêvez depuis longtemps, car comme on le sait, tester c’est douter ! 😁