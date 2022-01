Rétrospective 2021 des Joies du Code : l’année de tous les changements

Les Joies du Code , commit du 3 Jan 2022

Hello World, j’espère que votre reprise se passe bien, et j’en profite pour vous souhaiter ici une excellente année 2022 !

C’est avec un léger retard que je publie cet article, et je préfère vous le dire tout de suite : cette rétrospective a une saveur bien particulière pour moi car l’année 2021 n’aura ressemblé à absolument aucune autre pour Les Joies du Code.

Par où commencer ? Peut-être par le plus important :

Je me suis lancé à 100% dans l’aventure Les Joies du Code.

Oui, 100%.

Ça veut dire que j’ai claqué ma dem, quitté mon emploi rangé et son lot quotidien de tâches et d’emmerdes , et que je consacre maintenant l’intégralité de mes journées (et surtout un peu moins mes nuits et week-ends) au site et à ses différentes plateformes sociales.

Pourquoi ? Parce que j’en rêve depuis des années, parce que les développeurs méritent un média de divertissement et d’actualité digne de ce nom, parce que vous me donnez de la force avec tous vos messages et partages, et parce que je vis quand je taffe pour Les Joies du Code.

J’estimais être arrivé à un moment dans ma vie où il fallait que je fasse ce choix, et je ne voulais pas regretter de ne pas avoir franchi le pas plus tard. Travailler sans en avoir l’impression ? J’avais envie de tenter !

Vous l’aurez compris, ça veut aussi dire que j’ai la chance de pouvoir en vivre (si on m’avait dit ça il y a 10 ans — car oui, le site va souffler sa dixième bougie cette année), et c’est grâce à vous et votre fidélité les amis, je ne vous remercierai jamais assez pour cette aventure complètement folle que je vis depuis toutes ces années, merci, merci, MERCI. Si je procède à ce tournant majeur, c’est aussi évidemment grâce à des sponsors solides qui croient en moi et en mon projet, un grand merci à eux.

De nouveaux contenus pour Les Joies du Code

Vous vous en êtes rendu compte, j’ai exploré cette année un nouveau type de contenu auquel je voulais me frotter depuis très longtemps, mais sur lequel je ne pouvais pas m’investir par manque de temps : la rédaction d’articles ! En tant qu’ancien rédacteur web sur un site de news tech un peu connu, je vous avoue que c’est un réel plaisir pour moi de pouvoir renouer avec ce format.

Qu’ils soient plus ou moins sérieux, qu’ils traitent de sujets d’actualité, de découvertes ou d’autres choses, j’ai décidé de ne pas me fixer de cadre particulier ni de limite en écrivant naturellement sur ce que je voulais, et surtout comme je le voulais.

Et ce qui fait vraiment chaud au coeur, c’est de constater que ces contenus vous plaisent ! Encore une fois, merci à toutes et à tous pour vos retours à ce sujet.

Pour le plaisir, je vous partage ici une sélection d’articles publiés en 2021 sur Les Joies du Code :

J’ai décidé de montrer ma tête !

Eh oui ! Depuis toutes ces années, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, je vivais caché derrière le logo du site (et entre nous, ça m’allait très bien jusque-là).

Mais en me lançant à 100%, il m’a paru important de “me montrer” et me faire entendre de manière plus transparente, déjà pour communiquer avec une touche plus personnelle sur le média Les Joies du Code, mais aussi pour avoir des échanges plus “humains” avec vous (d’ailleurs, si vous ne le savez toujours pas, je m’appelle Nicolas 😅).

Après tout, je me retrouve maintenant dans un mode de fonctionnement où je bosse en solo chez moi, et je vous avoue que pouvoir échanger régulièrement avec la communauté des Joies du Code m’apporte le coup de boost dont j’ai besoin !

D’ailleurs, en parlant d’échanges avec la commu…

Je me suis lancé sur Twitch !

Ça s’est passé en novembre, et ça faisait plusieurs mois que je comptais le faire : je me suis lancé sur Twitch !

L’objectif ? Passer de bons moments en votre compagnie en ayant des rendez-vous réguliers sur différentes thématiques. Je vous préviens, je suis encore en rodage sur la plateforme et mon programme est toujours en version bêta, mais je trouve qu’en l’espace de seulement quelques lives on commence à avoir un fonctionnement assez intéressant.

Après un premier stream de folie que je ne suis pas prêt d’oublier (140 viewers en simultané ! 🤯), vous êtes déjà 1400 à me suivre en ce début d’année, merci à toutes et à tous !

Actuellement, je propose 3 streams par semaine (auxquels j’essaie de me tenir) pendant lesquels ont fait respectivement : de la veille techno, des memes, et des sessions de jeu vidéo (pour développeurs, si si !). Depuis le début je stream uniquement en soirée (20h-22h) mais je devrais prochainement switcher pour certains d’entre eux en journée (surtout que le télétravail semble revenu en force là, non ? 👀).

Quoi qu’il en soit, je vous en dirai plus sur ma chaîne Twitch très prochainement car j’ai une grosse news que je compte vous partager bientôt, dans un autre article (rhooo lui ce teasing lààà !).

En attendant, n’hésitez pas à suivre ma chaîne et participer à mes streams : twitch.tv/lesjoiesducode

Le serveur Discord Les Joies du Code on fire 🔥

2021 aura également marqué la propulsion du serveur Discord des Joies du Code, un espace où la communauté échange, partage et s’entraide chaque jour, et qui rassemble désormais plus de 3000 développeurs !

En guise de belle reconnaissance pour la communauté, les équipes américaines de Discord ont promu le serveur au rang de partenaire Discord, ce qui lui permet de bénéficier d’une meilleure visibilité et de fonctionnalités supplémentaires.

C’est encore là une très grande fierté pour moi d’avoir mis en place cet espace d’échanges et un réel plaisir de pouvoir y parler régulièrement avec vous. Un grand merci également à l’équipe de modérateurs qui assure en maintenant la bonne tenue du serveur.

Pour 2022, je prévois de faire le taf pour apporter encore plus d’animation sur le serveur, stay tuned! 😉

Rejoignez la communauté des Joies du Code sur Discord : discord.gg/lesjoiesducode

La voie ouverte aux nouvelles initiatives

Être lancé à 100%, c’est aussi avoir enfin de la dispo pour tenter de nouvelles choses et déployer des projets auxquels je pense depuis parfois plusieurs années.

Ainsi, j’ai mis en place cette année un projet que je souhaitais expérimenter depuis longtemps : le Black Friday du Développeur !

L’objectif : partager les bons plans et réductions intéressantes pendant le Black Friday sur du matériel et des outils à destination des développeurs. Au vu de tous vos retours, la démarche semble vous avoir plu, et vous m’en voyez ravi ! Merci à toutes celles et ceux qui m’ont partagé des offres intéressantes pendant cette opération, que je pourrais bien renouveler cette année donc. 😉

En fin d’année, j’ai également déployé une nouvelle page Jobs sur le site dans le cadre de mon partenariat avec talent.io. Parce que j’attache une attention particulière au service de recrutement que je propose à la communauté, je suis fier de travailler avec un service de confiance tel que le leur, qui contrairement à d’autres accompagne les développeurs en s’intéressant réellement à leurs attentes.

Je suis également très heureux de la nouvelle dynamique que prend ce partenariat, en proposant des contenus qui font sens pour la communauté.

Enfin, j’ai encore plein d’idées de projets en tête mais surtout une sur laquelle je vais m’atteler ces prochains mois, et que vous êtes vraiment TRÈS nombreux à me réclamer — devinerez-vous laquelle ? 👀

Sur une note plus personnelle

2021 aura également marqué un changement majeur dans ma vie, puisque j’ai eu la chance de devenir papa !

Bien que je mette un point d’honneur à préserver mini-moi des réseaux sociaux, vous n’êtes pas à l’abri que je partage certaines facettes de cette nouvelle vie riche en émotions (et pauvre en sommeil) ! 😁

MERCI À TOUTES ET À TOUS pour votre fidélité au site et tous vos partages sur les réseaux sociaux, LET’S GO pour une nouvelle année encore plus folle ! 🔥

