Rejoins Les Joies du Code sur Discord !

Les Joies du Code , commit du 14 Nov 2020

Hello World! Ce post pour vous annoncer que le Discord Les Joies du Code IS BACK ! 😁







Je l’avais lancé un peu à l’arrache il y a de ça un an et, je dois vous l’avouer, je n’ai pas été très… assidu (oui bon OK j’avais carrément disparu). Je vais désormais faire en sorte d’y passer une tête plus souvent, c’est promis. 😉

Toujours est-il qu’à l’heure actuelle une communauté de plus de 500 développeurs est déjà présente sur le Discord, et on y parle dans nos différents salons de code, de projets, mais aussi de l’actu tech, de musique et jeux vidéo, le tout en n’oubliant pas de partager des memes de devs, évidemment !

Alors, tu nous rejoins ? 😉

BIEN SÛR QUE TU NOUS REJOINS !