Les Joies du Code , commit du 23 Juil 2020

[Post sponsorisé par Logitech]

Je code depuis plusieurs mois avec le clavier MX Keys de Logitech, qui adapte son éclairage en fonction de la luminosité environnante. En plus de cette fonctionnalité, le clavier offre un confort de frappe et une précision que je n’avais jamais rencontrés jusque-là. Si tu veux en savoir plus, mon article && mon retour ici.