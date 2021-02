Le parachute du rover Perseverance de la NASA contient un message caché en binaire

Les Joies du Code , commit du 24 Fév 2021

Presque une semaine après s’être posé sur le sol de la planète rouge (18 février dernier), le rover Perseverance de la NASA régale la toile avec ses propres easter eggs ! Après la publication de la vidéo de son arrivée sur Mars en ce début de semaine, des internautes ont rapidement identifié un message caché dans son parachute, et celui-ci est en binaire !

Lors d’une conférence de presse tenue lundi dernier, l’ingénieur Allen Chen, responsable de la mission d’atterrissage du robot au sein du centre de recherche spatiale de la NASA Jet Propulsion Laboratory (laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction), a annoncé qu’un message était caché dans la vidéo de la descente.

Il n’en a pas fallu plus pour qu’en seulement 6 heures des internautes réalisent que ce message se cachait dans le parachute et ses différents patterns de couleur en rouge et blanc.

Les segments de couleur rouge identifiables dans les 3 anneaux intérieurs du parachute représentent le nombre binaire 1 tandis que les segments blancs correspondent au 0 (zéro) binaire.

Une fois transposés en norme ASCII, ces 3 codes révèlent alors la phrase « DARE MIGHTY THINGS » (osez prendre des risques), la devise du centre de recherche de la NASA.

L’anneau extérieur du parachute révèle quant à lui les coordonnées géographiques du laboratoire situé à Pasadena en Californie : 34°11’58″ N 118°10’31″ W.

Plus de précisions sur la manière dont le code a été déchiffré ici (avec capture du script Python).

Allen Chen a ajouté qu’il ne serait pas surprenant que d’autres easter eggs soient embarqués dans le rover : « les gens ne peuvent pas s’empêcher de mettre leur petite touche personnelle dans leur travail, mais la majorité de ces easter eggs ne seront jamais connus, même par moi ».