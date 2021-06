Oups ! Le stagiaire de HBO Max envoie son mail de test aux abonnés du service

On ne va pas se mentir, les grosses bourdes en prod, ça nous est forcément déjà arrivé (et si non, ça ne saurait tarder 👀).

Mais pour certains, ce genre de boulette passe parfois beaucoup moins inaperçue. C’est notamment le cas d’un stagiaire chez HBO Max, qui a envoyé par erreur la semaine dernière son mail test d’intégration… à une bonne partie des abonnés du service de streaming vidéo américain.

Envoyé dans la journée du jeudi 17 juin aux États-Unis, le mail se présente sous la forme la plus classique et épurée des messages typiques de test (fort heureusement, aucune private joke ni texte compromettant n’y a été incorporé 😅) :

Aussitôt, le mail s’est vu partagé sur la toile par les abonnés de HBO Max, élevant le stagiaire au rang de star des réseaux sociaux bien malgré lui. De nombreux messages de compassion et d’encouragements s’en sont suivis, dont l’un en provenance directe de son employeur (et ça, il faut l’avouer, c’est assez cool pour être souligné) :

We mistakenly sent out an empty test email to a portion of our HBO Max mailing list this evening. We apologize for the inconvenience, and as the jokes pile in, yes, it was the intern. No, really. And we’re helping them through it. ❤️

— HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) June 18, 2021