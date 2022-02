Nostalgique de Windows 95 ? Ce thème Linux (oui) est fait pour vous !

Les Joies du Code , commit du 17 Fév 2022

Vous osez difficilement l’avouer en public, mais une grande nostalgie des années 90 résonne en vous. Voilà qui devrait vous aider à combler ce manque : un thème Linux à l’effigie de Windows 95 !

Car c’est bien l’objectif du thème Linux Chicago95 : vous faire replonger dans l’ancien OS de Microsoft et cette si belle époque où les disquettes étaient bien plus que l’icône « Enregistrer ». Le loading screen, les sons, les fonds d’écran, les icônes, l’interface, tout y est. Immersion garantie.



Incroyable, n’est-il pas ?

Insatisfait des différentes variantes de thèmes Windows 95 pour Linux (car oui, il en existe d’autres), le créateur de Chicago95 explique sur le GitHub de son projet avoir voulu créer sa propre version avec le souci de la rendre plus stable et fidèle au système d’exploitation, en repartant notamment sur les bases d’autres thèmes (comme le thème Classic95).

Compatible avec les environnements de bureau Xfce, le thème Chicago95 configurera l’intégralité de votre bureau pour lui donner l’apparence la plus proche possible de Windows 95. Il applique également son style à toutes les applications GTK2 et GTK3 et change même l’aspect du terminal pour que celui-ci ressemble à l’invite de commande MS-DOS !

Excellent également : le thème est livré avec son propre installateur « à la Windows 95 », embarqué dans un exécutable python installer.py .

L’histoire ne dit pas si les temps de chargement et traitement de l’époque y sont retranscrits.

Pour la curiosité, vous pouvez jeter un œil à quelques captures d’écran exposées dans le GitHub.

Si vous souhaitez installer ce thème (attention, cette opération n’est pas anodine), la documentation de Chicago95 est disponible ici.

Suivre Les Joies du Code sur Twitter