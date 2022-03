Nostalgie garantie avec Arduboy, une réplique de Game Boy sur une carte Arduino !

Les Joies du Code , commit du 7 Mar 2022

Si comme moi vous avez passé de (très) nombreuses heures à jouer aux jeux Game Boy dans votre enfance (Pokémon Rouge le meilleur bien sûr), ce projet est fait pour vous ! Arduboy est une réplique open source de la Game Boy originale.

Initialement lancé en 2014, puis passé par une grosse campagne Kickstarter l’année qui suivit (500 000 dollars levés par environ 10 000 personnes), cette carte Arduino miniature (de la taille d’une carte de crédit) reproduit à l’identique les contrôles et le design de la célèbre console portable 8 bits qui a marqué les années 1990.

L’Arduboy est équipé d’un haut-parleur et d’un port USB. Le dernier modèle en date, Arduboy FX, est sorti fin 2020 et est accompagné d’une modchip (puce) qui contient plus de 200 jeux préinstallés.

Si vous souhaitez mettre la main sur cette petite geekerie, sachez qu’il en reste un peu plus de 200 disponibles à l’achat sur le site officiel à l’heure où j’écris cet article.

L’Arduboy FX y est proposé pour 54 dollars, et la modchip est actuellement à 15 dollars. Il faut avouer qu’on est quand même loin des 300 ou 400 euros demandés par les consoles de Nintendo, non ?

L’équipe derrière ce projet open source met également à disposition de toute personne qui en fait la demande les plans du circuit imprimé et les sources du core de l’Arduboy.

Pour les développeurs les plus aguerris, il est également possible de développer des jeux pour Arduboy, une documentation ayant été mise au point spécialement à cet effet.

Et si vous n’avez pas envie de dépenser votre argent dans cette petite console, sachez que le site Arduboy FX simulator vous permet de tester les jeux pour Arduboy comme si vous y étiez, directement dans votre navigateur !

Suivre Les Joies du Code sur Twitter