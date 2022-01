Les Joies du Code , commit du 17 Jan 2022

Hello World! Le saviez-vous ? Aujourd’hui est censé être le jour le plus déprimant de l’année (Blue Monday). Pour pallier à ça, je vous propose de me rejoindre dans la bonne humeur pour mon premier live Twitch de la semaine ! 😁

De 10 heures à midi, c’est le REBOOT des Joies du Code : veille tech & chill ! 😉

Les Joies du Code sur Twitch