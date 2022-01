Officiellement affilié sur Twitch !

Les Joies du Code , commit du 5 Jan 2022

Bim bam boom ! Grosse news les amis ! Ça y est, on l’a fait (et très vite même !) : la chaîne LesJoiesDuCode est maintenant affiliée sur Twitch !

Concrètement, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu’à partir de maintenant, on a accès à beaucoup plus de fonctionnalités sur cette plateforme (que je suis toujours en train de découvrir de mon côté 😅), qu’on peut commencer à y interagir encore plus ensemble, mais aussi que vous pouvez m’y soutenir !

Je sais que vous étiez nombreux à le demander dès mon premier live Twitch, et ça me va vraiment droit au coeur les amis, un grand merci à toutes celles et ceux qui m’ont déjà accordé des abonnements Twitch au cours de mon premier live affilié ce lundi, c’était la folie ! 🙏

Pour la petite précision, si vous êtes abonné(e) à Amazon Prime, vous disposez d’ailleurs d’un abonnement Twitch compris (offert) dans la formule — alors n’hésitez pas à en faire bon usage, je dis ça je dis rien.

Petit update pour mes lives : je vais streamer la journée !

Comme je l’avais évoqué dans mon article de rétrospective 2021, je vais tenter des streams en journée, notamment parce que 3 soirs par semaines c’est assez costaud à tenir, mais aussi parce que vous êtes assez nombreux à télétravailler en ce moment, n’est-ce pas ? 😁

On va donc tenter le nouveau programme qui suit :

Les lundis ce sera un stream du matin pour bien démarrer la semaine ensemble (REBOOT) avec de la veille tech + chill, et après le daily : de 10h à midi !

pour bien démarrer la semaine ensemble (REBOOT) avec de la veille tech + chill, et après le daily : de 10h à midi ! Les mercredis, ce sera toujours MEMECREDI (création de memes !), mais l’après-midi : de 14h à 16h ( OUI JE STREAM CET APRÈS-MIDI DU COUP VENEZ 😃)

(création de memes !), : de 14h à 16h ( 😃) Et on garde le RDV du vendredi soir pour boucler la semaine ensemble, en ce moment on joue à un jeu vidéo pour développeurs, et ça se passera maintenant de 20h30 à 22h30 ! 😉

Voilà les amis, encore un grand merci à vous pour ce pallier atteint si vite sur Twitch (vous êtes déjà 1400 à me suivre !), on va continuer de booster ça en 2022 ! 💪

Suivre Les Joies du Code sur Twitch