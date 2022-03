Les technos les plus demandées sur le marché informatique français en 2021

Les Joies du Code , commit du 9 Mar 2022

# En partenariat avec talent.io

Je vous en ai parlé ici il n’y a pas si longtemps : l’année 2021 aura vu un retour à la hausse des offres d’emploi dans le marché informatique français, et c’est tant mieux ! Mais qu’en est-il des technos recherchées par les entreprises qui recrutent ? Serait-il intéressant de s’orienter vers une carrière de développeur WinDev ? (non.)

talent.io a récemment publié son étude Salary Report, qui présente un état des lieux du marché de l’emploi IT en Europe et plus particulièrement en France. Elle couvre principalement le métier de développeur, en incluant les développeurs front-end, back-end, couteaux suisses full stack, mobiles et les lead devs.

Basée sur plus de 100 000 propositions d’entretiens formulées sur la plateforme de talent.io, qui propose aux entreprises de postuler pour les développeurs (et non l’inverse !), l’étude fait le point sur les salaires médians des développeurs informatique, les taux journaliers des freelances tech et l’essor des offres full remote (télétravail à 100%).

Le Salary Report aborde également le sujet des technologies les plus demandées.

Côté back-end, JavaScript est la technologie la plus populaire parmi les développeurs et les entreprises, avec un focus sur la compétence Node.js.

Toujours chez les développeurs back-end, arrive en seconde position le langage Java (et son framework Spring), suivi de Python et PHP. Pour ces derniers, ce sont respectivement les frameworks Django et Symfony qui sont les plus recherchés.

On notera qu’en dehors de la France (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et Belgique), le langage Go a également la cote, au détriment de PHP dans le classement.

Sur la partie front-end, et sans grande surprise au vu des tendances de ces dernières années, ce sont les stacks React.js, Angular et Vue.js qui sont les plus demandées par les recruteurs.

