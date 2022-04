Les Joies du Code évolue : découvrez Les Joies du No Code

Les Joies du Code , commit du 1 Avr 2022

Voici une annonce importante que je souhaitais vous faire depuis longtemps : le lancement des Joies du No Code !

Dans un monde où tout va de plus en plus vite et où les makers enchaînent projet disruptif sur projet disruptif, je me devais de réagir tout en étant agile dans mes agissements.

Comme vous le savez, je me suis lancé à temps plein sur mon activité des Joies du Code il y a bientôt un an (et quel plaisir, franchement !), mais peut-être n'ai-je pas réellement fait le bon choix, peut-être ai-je des oeillères depuis trop longtemps.

C'est indéniable, le no code est dans la place : les outils qui masquent la complexité du code source et permettent de monter des projets n'ont jamais été aussi nombreux. Exit le C, Python, Java, PHP, JavaScript et même WinDev : place à Bubble, Airtable, Carrd, Notion, Webflow et Adalo !

D'autant qu'un grand homme l'a proclamé haut et fort en début d'année (il a un col roulé noir comme Steve Jobs, donc c'est forcément très sérieux) : nos enfants ne seront pas codeurs, mais no codeurs.

Parce que le monde évolue autour de nous, et que les codeurs ne seront bientôt plus, il était temps que j'opère ce virage à 180 degrés Celsius (parce que le sujet est grave chaud de ouf, wesh 🔥).

Ce projet, c'est donc Les Joies du No Code, basé sur la même philosophie que Les Joies du Code, mais avec une différence importante, qui n'est pas des moindres : pas question de parler de code (bouuuh, caca le code) ! Normal après tout, puisqu'on peut maintenant nocoder sans jamais avoir à écrire une seule ligne de code.

Bien évidemment mis au point par un outil no code (Notion), Les Joies du No Code verra ses contenus évoluer au fil des différents workshops 360 degrés (d'angle cette fois) que je mènerai avec la team.

Au fil de l'adoption des outils no code et de la suppléance stratégique progressive qu'ils opéreront dans les challenges multi-directionnels des organisations, je procéderai à un passage proportionné de mon activité sur Les Joies du No Code, jusqu'à atteindre le full time dès disparition totale des développeurs, d'ici 2-3 ans donc.

Espérant que ce nouveau site vous plaît, et que le champs des possibles que nous offre le no code vous excite autant que moi, je vous souhaite de passer de bons moments de détente sur Les Joies du No Code !

> Se rendre sur lesjoiesnocode.fr

