Le télétravail au plus haut dans les offres d'emploi de développeurs

La crise du Covid a forcé de nombreuses entreprises à changer radicalement leur façon de travailler (avec plus ou moins de réticence, c’est sûr — et je sais de quoi je parle, crooooyez-moi !). Parmi ces changements, le télétravail, évidemment.

Dans un premier temps imposé par la situation sanitaire, ses bénéfices l'ont rapidement conduit à avoir les faveurs d'un grand nombre de travailleurs, mais aussi d'employeurs ouverts d'esprit et en phase avec leur époque , et à l'ancrer dans les usages.

Face aux difficultés à recruter les meilleurs talents, mais aussi au mouvement de la "Grande Démission" constaté aux US mais également en France auprès de salariés en quête d’un meilleur équilibre de vie, de nombreuses entreprises ont commencé à se tourner vers des offres d'emploi en full remote (télétravail à 100%) pour attirer les candidats, mais également s'affranchir du critère de leur localisation. Et c’est encore plus vrai pour les postes de développeurs.

Selon l'étude Salary Report de talent.io, qui dresse un état des lieux du marché de l'emploi pour les développeuses et développeurs en France, le télétravail est en hausse significative dans les emplois tech.

L'étude a révélé que non seulement le nombre d'offres d'emploi qui proposent du télétravail augmente, mais que le nombre d'entreprises prêtes à laisser les développeurs travailler à distance à plein temps augmente aussi.

Seulement 9% des entreprises tech interrogées évoluent actuellement dans un modèle 100% présentiel. 77% sont déjà en fonctionnement hybride, devenu la norme, tandis que 14% encouragent fortement le télétravail ou sont déjà en 100% télétravail.

Côté candidats, près de 2/3 des personnes interrogées disent ne pas pouvoir travailler pour des entreprises ayant une politique du 100% présentiel. De même, 80% des candidats cherchent des opportunités leur permettant de télétravailler au moins partiellement.

En 2022, au sortir de la crise du Covid, c’est désormais un fait : le télétravail n’est plus vu comme un avantage ou un "nice-to-have", mais une véritable norme à laquelle une grande majorité de développeuses et développeurs sont désormais très attachés.

