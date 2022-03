Le Raspberry Pi fête ses 10 ans !

Les Joies du Code , commit du 1 Mar 2022

Avis aux amateurs de bidouille et/ou de side projects en tout genre : le Raspberry Pi fête aujourd’hui son dixième anniversaire !

C’est en effet le 29 février 2012 qu’est sorti le premier modèle de ce célèbre nano-ordinateur, devenu un phénomène dans le monde (si si !), et capable de porter à lui seul de nombreux projets, amateurs ou commerciaux.

Eben Upton, actuel CEO et co-fondateur de la société ainsi que de la fondation Raspberry Pi, revient sur la genèse de ce projet dans un billet sur le blog officiel de la Raspberry Pi Foundation.

Alors qu’il exerçait en tant que professeur au sein du département informatique de l’université de Cambridge (Royaume-Uni) en 2006, lui-même et ses collègues constatent un recul important sur le nombre d’admissions de nouveaux étudiants en informatique. De même, il se rend compte que les connaissances générales de ces derniers sur le domaine informatique s’amenuisent et impute cela à l’absence de solutions abordables dans le domaine des ordinateurs personnels, ce qui n’était par exemple pas le cas dans les années 80.

Après avoir été embauché en tant qu’ingénieur spécialisé dans les systèmes sur puce chez Broadcom, Upton se lance dans un projet visant à créer un ordinateur low-cost qui serait en mesure de permettre aux enfants d’accéder plus facilement à l’informatique, mais aussi de leur donner envie d’apprendre à programmer.

L’objectif était alors de rendre le produit le moins cher possible tout en lui donnant également des capacités qui lui permettrait d’être utile dans des usages professionnels. La carte mère résultante intégrerait par la même occasion un port GPIO permettant son intégration dans des projets hardware.

C’est ainsi qu’Upton, accompagné d’une petite équipe de volontaires mit au point le premier Raspberry Pi, nommé ainsi en référence aux constructeurs d’ordinateurs portant des noms de fruits (dont un est plutôt connu, n’est-ce pas ?) et au langage de programmation Python. Le petit ordinateur, compact, reprend le design et les codes des cartes utilisées dans les smartphones et les décodeurs numériques.

Mais l’atout majeur du Raspberry Pi, c’est indéniablement son prix. Répondant au souhait de rendre la technologie accessible à toute personne et entreprise à travers le monde, le Raspberry Pi 1 modèle B est proposé au prix de seulement 35 dollars à son lancement en 2012 ! Avec une telle prouesse, le nano-ordinateur capable de faire tourner une distribution Linux entière et équipé d’une connectique complète (ports HDMI, Ethernet et USB) attire très vite l’attention des médias.

Sur son blog, la fondation Raspberry Pi s’amuse d’ailleurs à rappeler que pendant une (courte) période juste après sa sortie, le Raspberry Pi était devenu plus populaire que Lady Gaga (stats Google Trends). Le premier lot de production se vend dans les heures qui suivent la sortie, et le modèle se vend à plus d’un million d’unités pour sa première année.

Depuis le lancement du modèle 1 B en 2012, la Raspberry Pi Foundation a sorti plus d’une douzaine de modèles pour son ordinateur phare, avec une puissance et des capacités toujours grandissantes au fil des années, à tel point que le dernier modèle en date — à savoir le Pi 4 — est même capable de faire tourner Windows 11.

À l’exception d’une récente augmentation due à la pénurie de composants électroniques qui continue de sévir, les Raspberry Pi ont toujours été proposés à de faibles coûts, le modèle Pi Zero ayant même été initialement proposé pour seulement 5 dollars.

Si la Raspberry Pi Foundation, par le biais de ses différents partenaires revendeurs, parvient à proposer des prix si bas, c’est notamment par le fait que quasiment aucune marge n’est faite sur les nano-ordinateurs, et que ceux-ci sont vendus « nus » : l’alimentation et la carte mémoire ne sont pas fournis, tout comme les périphériques souris / clavier.

On notera néanmoins la sortie du Raspberry Pi 400 en 2020, qui se présente sous la forme d’un clavier dans lequel est intégré un Raspberry Pi, également proposé sous forme de kit (souris, câble HDMI et alimentation compris).

À ce jour, près de 46 millions de Raspberry Pi, tous modèles confondus, ont été vendus dans le monde.

Envie d’en savoir plus ? La Raspberry Pi Foundation a partagé hier une vidéo qui refait l’histoire du nano-ordinateur.

