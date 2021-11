Le Elgato Stream Deck est à -33% chez divers revendeurs

Le Stream Deck se voit appliquer une belle réduction à l’occasion du Black Friday. Initialement créée à destination des streamers, cette console de la marque Elgato a su voir son usage détourné… chez les développeurs ! L’objectif ? Lui attribuer des raccourcis / scripts capables de vous faire gagner en productivité (et du temps) en un seul clic sur l’une de ses 15 touches :

Figurez-vous que j’ai même prévu de tester son usage dans ce genre de situation et de vous en parler un de ces jours ici (quand je m’en serai procuré un – et je vous avoue que l’offre actuelle me fait clairement de l’oeil 👀) !

Initialement vendu 149,99€, le Elgato Stream Deck est actuellement proposé à 99,99€, soit une réduction de 33%.

