Les langages de programmation les plus populaires (1965 – 2019)

Par Les Joies du Code

Je vous partage cette super infographie vidéo réalisée par Data Is Beautiful, qui présente de manière chronologique l’évolution de l’usage des langages de programmation.

En résumé :

• Le langage Fortran est à la première place de ce classement pendant 15 ans, de 1965 à 1980

• En 1980, le langage Pascal se hisse en top position, et y reste pendant 5 ans

• Le langage C gagne ensuite en popularité, qu’il conservera jusqu’en 2001

• Sans trop de surprise, c’est Java qui se hausse ensuite en haut de ce classement dès les années 2000, pour perdre en popularité récemment face aux langages Python et JavaScript