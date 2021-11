Quand je lance le stagiaire sur sa première mise en prod

Les Joies du Code , commit du 25 Nov 2021

# SPONSOR

❤️ Parce que les bébés tortues c’est quand même trômeugnon et qu’ils méritent qu’on prennent soin d’eux, participe à la Game Jam organisée par Sogeti en partenariat avec Intel et en soutien à la Surfrider Foundation. 🌊

Objectif : créer des jeux éducatifs pour sensibiliser à la protection des océans. En plus de contribuer à une belle cause, 5000€ sont en jeu pour le 1er prix de ce concours, 3000€ pour le 2ème et 2000€ pour le 3ème.

C’est dès demain (26 novembre) et jusqu’au au 28 novembre les amis ! 😉 Good luck! 💪

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOGETI BLUE X GAMES