La Poste va éditer un timbre en hommage à Ada Lovelace, pionnière de l'informatique

Les Joies du Code , commit du 29 Juin 2022

Le 12 octobre prochain, La Poste émettra un timbre en hommage à Ada Lovelace, pionnière de l'informatique. Il sera lancé en avant-première le 11 octobre à l'occasion du Ada Lovelace Day.

Le visuel de ce timbre a été dévoilé le 17 juin dernier sur le stand de La Poste au salon Viva Technology, auquel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre, j'étais d'ailleurs moi-même présent pour assister à cette annonce de La Poste.

Née en 1815, Ada Lovelace est la seule enfant légitime de Lord Byron, un célèbre poète anglais du 19ème siècle, et de la riche héritière Anne Isabella Milbanke.

Encouragée par sa mère, elle étudie très jeune les mathématiques et se hisse à un niveau poussé qui lui permet d'apprécier le travail d’un inventeur talentueux, Charles Babbage. Ce dernier vient de mettre au point une calculatrice mécanique (machine à différences).



Machine à différences n°1 (crédit photo : Science Museum de Londres)

Ada mène alors plusieurs travaux sur cette machine de Babbage, en étroite collaboration avec l'inventeur.

Parmi ceux-ci, la note G, publiée en 1843, qui s'appuie sur un véritable algorithme détaillé pour calculer les nombres de Bernoulli avec la machine. Le programme qui en résulte est par ailleurs souvent considéré comme le premier véritable programme informatique au monde, car les algorithmes produits jusqu'alors n'étaient pas décrits dans un langage destiné à être exécuté sur une machine.

Ada Lovelace meurt à l'âge de 36 ans en 1852. C'est quasiment un siècle plus tard que le physicien américain Howard Aiken fabrique une machine dans l'esprit de celle de Babbage et des travaux menés par Lovelace : le Mark I. Utilisé pendant la seconde guerre mondiale, celui-ci fut rapidement suivi de modèles de plus en plus élaborés et performants, et ouvrit la voie aux ordinateurs tels que nous les connaissons depuis quelques décennies.

En 1978, le nouveau langage informatique du département de la Défense des États-Unis est baptisé Ada en l'honneur d'Ada Lovelace.

En éditant ce timbre, en plus de rendre hommage à cette pionnière, La Poste fait un clin d'oeil au sujet de la place des femmes dans la Tech. Le dévoilement de ce timbre suivait d'ailleurs la remise d'un prix visant à soutenir les initiatives de femmes entrepreneures qui développent des solutions innovantes dans le numérique.

À lire aussi sur Les Joies du Code :