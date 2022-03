C'est la journée mondiale de la procrastination, l'occasion d'accepter l'inaction !

Les Joies du Code , commit du 25 Mar 2022

Hello World! J'espère que vous avez la forme en cette fin de semaine ensoleillée, et que vous êtes motivés pour le week-end qui approche ! Motivés oui, mais pas trop tout de même, car en ce 25 mars, figurez-vous que c'est la journée internationale de la procrastination !

L'art de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait le jour-même : quel développeur n'y a pas déjà goûté ?

Après tout, vous qui consultez cet article, là, maintenant, tout de suite, ne seriez-vous pas en train de procrastiner un petit peu ? 👀 Pas de panique, je ne vous juge pas, et puis, de toute façon, on est plutôt bien ici, hein oui ?

Pour la petite histoire, cette journée n'est pas si vieille que ça : elle a été créée en 2010 (les 2000, calmez-vous svp) par David d'Équainville, cofondateur des éditions Anabet, afin de prôner ce qu'il appelle la "procrastination positive".

Ah, je vois un sourire commencer à se dessiner sur votre visage à la lecture de ce terme rassurant et réconfortant comme une notification de réunion annulée 5 minutes avant son début.

Selon David d'Équainville, la procrastination "n'est pas un problème, c'est même une solution". Arrêtez de sourire, vous allez avoir des crampes.

Il y voit l'opportunité de saisir l'occasion d'une pause pour recharger nos batteries dans un monde professionnel en constante ébullition.

— Tu as vu le changement dans les specs ?

— C'est pour hier.

— T'as bien reçu ma PR ?

— Tu penses quoi de ma regex ?

— C'est bon pour livrer à 18h ce soir les BG ?

— Ahah au fait j'ai pas vraiment testé mon code.

— OH PUTAIN JE CROIS QU'ON A UN GROS SOUCI AVEC LA PROD MEC.

— WESH COMMENT ÇA ON N'A PAS DE BACKUP ?!

En complément, voici une liste complète et détaillée des 10 bienfaits constatés par les gens qui procrastinent régulièrement :

De même, il est important de noter que TODO

Tout compte fait, remettre les choses à demain, ce n'est finalement pas si mal, surtout un vendredi, n'est-ce pas ? 😉

