Journée internationale du rangement de bureau : un mug Les Joies du Code à gagner sur Twitter !

Les Joies du Code , commit du 21 Mar 2022

Ah, le printemps ! Les beaux jours qui reviennent, les températures qui s'adoucissent, les fleurs qui renaissent, les arbres qui bourgeonnent, et les allergies qui reprennent (aled).

Le saviez-vous ? En cette période propices aux nouveaux départs et grands nettoyages, ce lundi 21 mars est la journée mondiale dédiée au rangement de vos bureaux !

À cette occasion, et pour vous inviter à faire un peu d'ordre sur vos bureaux encombrés (hum hum), j'invite mes abonnés sur Twitter à me partager leurs photos d'avant/après ménage de bureau, et j'offrirai un mug Les Joies du Code à l'un d'entre eux (tirage au sort vers 17 heures aujourd'hui) !

Le tweet ci-dessous, sur lequel doivent être adressées vos réponses, est accessible ici, alors bonne chance à vous les amis, et bon rm -rf ! 😉

🧽🖥️ Aujourd'hui, c'est la JOURNÉE INTERNATIONALE DU RANGEMENT DE BUREAU ! (si, si !) 📸 Envoyez-moi vos photos d'avant/après ménage en réponse à ce tweet, et je sélectionnerai une personne au hasard (TAS vers 17h) pour lui offrir un mug Les Joies du Code ! ☕️ Bon rm -rf ! 🤗 pic.twitter.com/WSdB67NpDT — Les Joies du Code (@lesjoiesducode) March 21, 2022

Si ce n'était pas déjà le cas, pensez également à me suivre sur Twitter ! 😊