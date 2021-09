Bonne journée des développeurs, un kit Raspberry Pi 4 et un mug Les Joies du Code en jeu sur Twitter !

Les Joies du Code , commit du 13 Sep 2021

Hello World! Le saviez-vous ? Ce lundi 13 septembre, c’est la journée mondiale des développeurs !

Une journée au cours de laquelle le beau (et laborieux) métier de développeur est mis à l’honneur, et qui se déroule le 256ème jour de l’année, en référence aux puissances de 2 plutôt communes dans nos jobs (256 étant la plus grande puissance de 2 inférieure à 365 – le nombre de jours dans une année, pour ceux qui ont du mal à démarrer la semaine en ce lundi matin 😉). A noter que les années bissextiles, cette journée tombe le 12 septembre.

Cette journée dédiée nous vient de Russie, où deux développeurs d’une société de web design, Valentin Balt et Michael Cherviakov, ont initié en 2002 une pétition à destination du gouvernement pour faire de cette journée le jour officiel des développeurs.

Quelques années plus tard, le 11 septembre 2009, le président russe en place Dmitry Medvedev signa un décret officiel, rendant ce jour férié pour tous les développeurs du pays (à votre avis, on pourrait tenter le coup pour la France ? 😏).

Pour votre culture (et parce que c’est Wikipédia qui le dit 👀), sachez qu’en Chine cette journée tombe le 24 octobre, la retranscription au format « mmdd » de la date donnant le nombre 1024.

Mais t’as dit qu’il y avait un concours wesh

Oui, je sais. Nom d’un double pipe, vous êtes vraiment incorrigibles !

Alors oui les amis, pour marquer le coup, je vous propose un petit concours en ce jour si particulier pour vous permettre de remporter un kit Raspberry Pi 4 (dernier modèle en date) et un mug Les Joies du Code (pour vous donner un max de puissance pour vos sessions de dev 💪) !

Petite précision qui a son importance en ces temps de pénuries mondiales (notamment pour ces petits ordinateurs qu’on apprécie tous) : le kit est bien en ma possession (et sa valeur sur le marché est, de fait, tout à fait inestimable) ! 😉

Alors, comment on participe, BG ?

Arrêtez, vous allez me faire rougir. Ça va se passer sur Twitter les amis :

Suivez le compte de votre humble serviteur de bonne humeur : @lesjoiesducode (c’est promis, vous apprécierez mes contenus de qualitay même après le concours 😏)

de votre humble serviteur de bonne humeur : (c’est promis, vous apprécierez mes contenus de même après le concours 😏) Retweetez mon tweet qui mentionne cet article

mon tweet qui mentionne cet article Tweetez vos posts préférés des Joies du Code (gifs, memes, et pourquoi pas articles !) — avec l’URL c’est mieux car je checkerai les tweets comportant « lesjoiesducode.fr »

(gifs, memes, et pourquoi pas articles !) — avec l’URL c’est mieux car je checkerai les tweets comportant « lesjoiesducode.fr » IMPORTANT parce que ce critère sera aussi dans mon WHERE : ajoutez le hashtag #JournéeDesDéveloppeurs (qui sait, on arrivera peut-être même à passer en tendance sur Twitter, et ça ce serait beau ! 😍)

Pas la peine de spammer votre flux, maximum 10 tweets par personne svp (je prendrai pas en compte les profils qui floodent en masse)

Je vous laisse la journée pour vous éclater (jusqu’à minuit donc), et je procéderai de mon côté au tirage au sort du gagnant demain matin, avec l’annonce dans la foulée.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée des développeurs, et bonne chance pour ce concours !