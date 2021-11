J’ai fait mon premier stream Twitch (et c’était trop cool) !

Les Joies du Code , commit du 22 Nov 2021

Hello World, j’espère que vous avez passé un excellent week-end. 😊 De mon côté celui-ci aura été rythmé par un peu de bricolage et beaucoup de rangement afin de finaliser le réaménagement de la pièce dans laquelle je passe désormais la majeure partie de mes journées, à tapoter pour Les Joies du Code.

Vendredi dernier a également été marqué par ma première sur Twitch !

Et quelle ne fut pas ma surprise en lançant ce premier live à 21h de constater que plus de 140 personnes m’ont rejoint dès le début de ce stream (un peu la pression aussi 😅).

Ne changez rien, vous êtes vraiment la meilleure communauté les amis. 🙏

Alors il y a eu pas mal d’impro pour ce lancement c’est évident, mais je trouve qu’on s’en est finalement pas si mal tiré : on en a profité pour explorer un article sur les langages de programmation les plus utilisés, découvrir des langages beaucoup moins connus (big up pour le langage Coq), parler du pouvoir incontestable des mugs Les Joies du Code (oui), et on est quand même parvenu à faire un meme que je ne devrais pas tarder à partager ici. 😉

De mon côté je ne vous le cache pas j’appréhendais forcément ce lancement, qui était une grande première pour moi. Depuis toutes ces années d’existence pour le site, je n’avais jusque-là jamais montré ma tête (facile quand on peut rester cacher derrière le logo du site 👀).

Mais finalement, les minutes passant au fil de ce stream, j’ai fini par prendre mes aises et vraiment profiter du moment. Il faut dire que l’accueil des viewers a vraiment été extraordinaire, merci à toutes celles et ceux qui m’ont rejoint pendant cette session et ont partagé leurs remarques et questions. Merci également à Guillaume et Alexandre, mes modos Twitch qui ont plus qu’assuré pendant cette première !

Je n’ai pas encore fixé de date pour le prochain live, mais une chose est sure : ce sera cette semaine. 😁 En attendant, n’hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch (vous êtes déjà 800, c’est insane), sur laquelle vous pourrez même jeter un oeil à mon premier stream ! 😉

Je vous souhaite une excellente semaine les amis, et encore MERCI. ❤️

Suivre LesJoiesDuCode sur Twitch