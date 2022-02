Iconoir, une bibliothèque open source bien pratique pour vos icônes SVG

Les Joies du Code , commit du 9 Fév 2022

Lassé(e) de perdre des heures à chercher le set d’icônes qui conviendra à votre side project que vous ne terminerez probablement jamais 👀 ? Voilà un outil qui devrait vous plaire et vous faire gagner du temps, et en plus, c’est tout gratuit (et légal) !

Pas peu fier de cette petite trouvaille sur les internets : Iconoir est l’une des plus grandes bibliothèques d’icônes SVG open source.

Cette banque d’icônes au design minimaliste comptabilise à ce jour plus de 1000 icônes (1007, pour être précis), et se présente surtout comme un outil sans contrainte. Comme indiqué sur son site : pas de création de compte requise, ni d’inscription à une quelconque newsletter comme c’est souvent le cas pour ce genre de service. De même, pas de lots d’icônes « premiums ».

Le projet, porté par le web designer italien Luca Burgio est sous licence MIT : toutes les icônes de la bibliothèque peuvent ainsi être utilisées librement, même pour un usage commercial, à condition que son auteur soit mentionné dans le projet.

Le site en lui-même vous permet de chercher efficacement les icônes dont vous auriez besoin, celles-ci y sont mêmes classées par catégories (actions, activités, musique, shopping, météo et j’en passe).

La bibliothèque Iconoir, qui dispose de son propre repository sur GitHub, peut également être facilement intégrée dans des projets React, Figma et Framer.

Se rendre sur iconoir.com