Un site vous montre combien gagnent les rockstars de la tech en temps réel

Les Joies du Code , commit du 22 Fév 2021

Encore un post rédigé ?! Mais que fout Les Joies du Code aujourd’hui, vous demanderez-vous ! 😁 Ben ouais, je suis d’humeur à tapoter, et en plus j’aime bien vous partager des trucs cools, alors je continue ! 😉

J’avais donc envie de vous présenter le site simple mais efficace de Stephen Thouvenot, un étudiant récemment diplômé de l’université de l’Alabama – pour celles et ceux qui ont maintenant la chanson de Lynyrd Skynyrd en tête, désolé. (en fait non. 👀)

Petit conseil avant de cliquer : préparez-vous à avoir le vertige, car son site iambezos.com expose combien gagnent les plus grands noms de l’IT en temps réel.

Si comme moi vous êtes friands des news portant sur l’actualité tech (ou à vrai dire, si vous n’avez pas passé les 2 dernières décennies dans un bunker), ces messieurs ne vous seront pas inconnus : vous pourrez ainsi vous faire une idée un peu plus précise des dollars amassés « en live » (à partir du moment où vous accédez au site) par Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg ou encore Bill Gates.

A titre de comparaison, le jeune développeur a ajouté à son site les profils des 0,1% et 1% des personnes les plus riches aux US, ainsi que celui de l’américain moyen et des travailleurs (américains) au salaire minimum.

Sur le repo GitHub dédié à son projet, Stephen donne plus de détail sur les données qu’il a utilisées, et précise notamment que le calcul de la fortune en temps réel des PDG s’appuie sur la valeur de leurs sociétés respectives et non le salaire qu’ils perçoivent pour leur poste.

Site : iambezos.com