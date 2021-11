Une grande sélection de cours en ligne en réduction chez Udemy

Si vous êtes d’humeur à vous former, sachez que comme à son habitude la plateforme américaine de cours en ligne Udemy frappe fort pour la Black Friday Week (on en a d’ailleurs parlé brièvement pendant mon premier stream sur Twitch) : une large palette de cours est en (très) grosse réduction, avec des cours à plus de 100 euros désormais disponibles à partir de 9,99€.

Quelques exemples de cours disponibles sur la plateforme :

Avec ces formations à prix cassés c’est sûr, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas avancer sur votre side project. 👀