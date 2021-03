En complément de son thème sombre, GitHub crée un thème grisé

Les Joies du Code , commit du 24 Mar 2021

Pour prendre soin de vos petits yeux, GitHub vous propose depuis la semaine dernière d’adopter un nouveau thème sombre.

Fin 2020, pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs, la célèbre plateforme d’hébergement et de gestion de code de Microsoft a mis à leur disposition un thème sombre pour son service.

Réclamé de longue date, ce Dark Mode, que l’on sait très apprécié des développeurs, notamment pour leurs IDE / éditeurs de code (mais aussi pour leur sessions de codage la nuit 👀), semble bien avoir gagné les faveurs des utilisateurs de GitHub.

A l’écoute des développeurs, les équipes de GitHub ont justement déployé la semaine dernière une version Dark Mode supplémentaire, moins contrastée que la version initiale, qui reste également disponible.

Ce nouveau thème actuellement en version bêta, de couleur gris sombre, correspond plus à ce que l’on retrouve comme thème par défaut pour les éditeurs de code les plus utilisés (VS Code, Sublime Text, Atom).

En complément, GitHub permet désormais à ses utilisateurs de faire la distinction entre le thème à afficher pendant la journée et celui à activer la nuit.

De quoi pouvoir rejeter les pull requests dans les meilleurs conditions. 😉

Source : The GitHub Blog

S’abonner aux Joies du Code sur Facebook

Suivre Les Joies du Code sur Twitter