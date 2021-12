GitHub dévoile son nouveau moteur de recherche de code, accessible en preview

Les Joies du Code , commit du 14 Déc 2021

Les équipes GitHub ont communiqué la semaine dernière sur le déploiement à venir de leur nouvel outil de recherche de code GitHub Code Search, en proposant l’accès à une version preview.

Accessible depuis l’URL cs.github.com, GitHub Code Search dispose pour le moment d’une interface séparée de la plateforme principale de Microsoft, mais a vocation a évoluer au fil des retours de ses early adopters en vue d’être déployé et pleinement intégré sur github.com.

Dans la vidéo de présentation de cette nouvelle technologie de recherche, GitHub précise que ce nouvel outil a été développé « from scratch » avec un moteur de recherche en Rust afin d’offrir des performances de haute qualité et des temps de réponse réduits.

Bien que tous les projets de la plateforme ne soient pas couverts par le moteur, l’index de recherche de la preview couvrirait pas moins de 5 millions de repos publics populaires sur la plateforme. Les recherches peuvent également être effectuées sur des repositories privés auxquels l’utilisateur a lui-même accès.

GitHub Code Search propose plusieurs fonctionnalités telles que :

Un classement « intelligent » des résultats de recherche

Des recherches exactes sur une chaîne de caractères, avec la prise en compte des caractères spéciaux ainsi que des correspondances avec des sous-chaînes

La possibilité d’utiliser des expressions régulières et des opérateurs booléens ( AND , OR , NOT ) dans la recherche

et des ( , , ) dans la recherche Des recherches sur un périmètre donné, comme des organisations ou des repositories ciblés (avec des commandes telles que org:code ou repo:code ), voire customisés (combinaison de plusieurs organisations par exemple), accompagnées de propositions d’autocomplétion dans le champ de recherche

ou ), voire customisés (combinaison de plusieurs organisations par exemple), accompagnées de propositions d’autocomplétion dans le champ de recherche La possibilité de filtrer sur un langage particulier avec la commande language:code

Les langages actuellement couverts par GitHub Code Search sont : Python, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, C#, Ruby, Rust et Go. GitHub précise que cette liste s’agrandira au fil des itérations qui feront évoluer son nouveau moteur de recherche.

En complément, une interface utilisateur de navigation améliorée permettra un parcours plus fluide entre les différentes références d’une recherche, pour repérer et consulter plus facilement les différents cas d’usage d’une fonction ou d’un script par exemple.

