Parce qu'ils ne sont pas réservés qu'aux selfies, Stack Overflow introduit les filtres sur son site

Le site Stack Overflow, rendez-vous quotidien de millions de développeurs dans le monde en quête de code à copier solutions pour leurs problèmes, vient d'annoncer le déploiement d'une fonctionnalité majeure pour son service.

À compter de ce jour, comme c'est le cas sur un célèbre réseau social sur lequel traînent quelques influenceurs trop stylés, Stack Overflow permettra à ses utilisateurs d'appliquer des filtres directement sur son site.

Selon les équipes de Stack Overflow, il s'agit-là du meilleur moyen de mettre en beauté "le site sur lequel vous passez 10 heures chaque jour", une grande avancée pour l'expérience utilisateur donc. Et je dois moi-même vous avouer que le rendu incroyable m'a littéralement coupé le souffle.

L'incroyable filtre Windows 3.1 de Stack Overflow

Affiché en footer sur le site, et pour satisfaire tous les goûts, Stack Overflow met à votre disposition un ensemble de 8 filtres, parmi lesquels "MariOverflow", qui rappelle un jeu cher aux yeux d'un grand nombre d'entre nous, mais aussi "Bookface", qui transformera instantanément la page en une copie plus vraie que nature d'un réseau social sur le déclin depuis plusieurs années.

Également au menu : un filtre terminal pour satisfaire les plus codeurs des codeurs qui veulent entrer dans la Matrice, un filtre Windows 3.1 pour celles et ceux qui se font désormais appeler "boomers" et un filtre lunettes 3D pour ancrer encore plus fort les réponses à vos questions dans vos rétines.

Enfin, un filtre top secret dissimulera certains bouts de texte ou de code (affichés au survol de la souris) pour vous donner le grand frisson d'une mission cruciale pour l'avenir de l'humanité pendant que vous cherchez à configurer proprement le fichier services.yaml de votre nouveau projet Symfony.

> Découvrez tout de suite les filtres mis en place ce 1er avril sur Stack Overflow

