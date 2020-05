Facebook rachète GIPHY pour 400 millions de dollars

Les Joies du Code , commit du 16 Mai 2020

Facebook se paie le roi du GIF ! La firme de Menlo Park a annoncé hier l’acquisition de la célèbre plateforme de gifs GIPHY. Le montant de cette opération s’élèverait à près de 400 millions de dollars.

Annoncée dans un premier temps par le site d’information américain Axios, qui a fait part de ce montant de rachat de 400 millions de dollars, l’information a été confirmée dans la foulée par Facebook sur son blog officiel, sans communiquer le montant de cette opération, qui aurait été initiée avant la crise du Covid-19.

GIPHY intègre ainsi l’équipe d’Instagram tout en conservant son nom. Facebook explique dans son communiqué que l’objectif de ce rachat est d’intégrer de manière plus prononcée et intelligente la bibliothèque de gifs de GIPHY dans Instagram, ainsi que dans d’autres applications leur appartenant. A ce sujet, le billet explique que 50% du trafic de GIPHY provient déjà à ce jour de la famille d’applications de Facebook – et justement, la moitié de l’application Instagram elle-même.

Créé début 2013, en pleine période du buzz des gifs animés (et je sais de quoi je parle !), le site de GIPHY – qui se présentait alors comme un moteur de recherche de gifs – est rapidement devenu la plus importante bibliothèque de gifs en ligne, et enregistrait d’ailleurs fin 2019 près de 65 millions d’utilisateurs accédant à plus de 3 milliards de gifs chaque mois ! Un grand nombre des gifs de cette plateforme font d’ailleurs partie des 6500 posts présents à ce jour sur Les Joies du Code.

Facebook précise que cette acquisition ne changera rien pour les utilisateurs actuels de la plateforme : l’upload de gifs restera toujours possible, ainsi que tous les accès à l’API de GIPHY pour les développeurs et partenaires. De nombreux autres services font effectivement usage de cette API, parmi lesquels Twitter, Pinterest, Slack ou encore Reddit.

Si vous passez faire un tour sur GIPHY et que vous vous sentez inspiré(e), pensez à adresser vos idées de gifs pour Les Joies du Code !