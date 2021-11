Excellent : cette vidéo recense les pétages de plomb des devs de Twitch dans leurs commits

Les Joies du Code , commit du 16 Nov 2021

Le scandale ne vous a probablement pas échappé : le mois dernier, la plateforme Twitch a été victime d’une fuite de données massive.

En plus d’exposer dans une archive les paiements reçus par les streamers de la part de ce géant du streaming détenu par Amazon (et de créer quelques dramas), l’intégralité des sources des services de twitch.tv s’est également retrouvé en ligne dans le cadre de cette fuite, rendant par la force des choses le code de la plateforme… open source.

Très vite, plusieurs développeurs se sont mis à parcourir tous les fichiers et sont tombés sur de croustillants messages de commits ou commentaires rédigés par les développeurs de Twitch.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en plus d’être pour certains assez créatifs, d’autres y laissent clairement refléter toute leur rage voire désespoir. 😅

Un internaute a eu l’idée géniale de compiler le meilleur de ces commentaires dans une vidéo qui m’a personnellement déclenché un énorme fou rire, tellement les messages y sont criants de réalisme.

Que vos oreilles pures soient prévenues : le contenu de la majeure partie de ces messages est assez explicite.

Bien que les noms des auteurs aient été anonymisés, on y apprend notamment qu’un certain Jacob est stupide et qu’il faut corriger les conneries de Nelson. « C’est de la merde mais ça marche » peut-on également lire, mais aussi « cette merde est en prod », « je déteste Jenkins et Slack » et « rien à foutre, on le fait en prod ».

L’un des meilleurs restant pour moi : « pourquoi cette merde est là et pourquoi je corrige ça un vendredi soir ». 😂

Je vous laisse savourer les amis :

Merci à Franco227, qui a partagé cette perle sur le Discord Les Joies du Code (pensez à nous y rejoindre !). 😉

Et puisqu’on parle de Twitch… je suis tombé sur cette chaîne, et quelque chose me dit qu’il devrait (très) bientôt s’y passer des choses. 👀