Écoutez mon passage dans le podcast Artisan Développeur !

Les Joies du Code , commit du 7 Jan 2022

Hello World, j’espère que vous allez bien en ce vendre-pas-d’mise-en-prod-aujourd’hui ! 😉

De mon côté je suis toujours à fond sur pas mal de choses, et je suis également assez content de commencer à trouver mon rythme avec mes différents lives Twitch, encore merci à toutes et à tous, et surtout aux abonnés dont les soutiens me vont droit au coeur ! 🙏 Si l’envie vous en dit, sachez que je stream à nouveau ce soir à 20h30, et qu’on jouera au jeu vidéo pour devs while True: learn(), dans une ambiance toujours aussi détendue ! 😁

À côté de tout ça, je vous écris ce bref post pour vous informer que j’ai été interviewé par Benoit pour la rentrée de son (très bon !) podcast Artisan Développeur.

On y parle de mon lancement à 100% dans l’aventure Les Joies du Code, mais aussi des arbitrages temps/énergie à mener sur des projets (comme c’est mon cas avec tous les sujets que j’aimerais traiter avec Les Joies du Code – d’ailleurs, il y a petit teasing dans le podcast JE DIS ÇA JE DIS RIEN 👀), et des rageux figurez-vous (bisous à eux) !

Par ici pour écouter (30 min) : Artisan Développeur – Se lancer dans les joies du code avec Nicolas Lecointre

(également dispo sur les plateformes Spotify, SoundCloud et iTunes)

Excellente fin de semaine à toutes et à tous !