Un développeur crée une icône macOS dans laquelle on peut jouer à Pong

Pour le plaisir, un développeur a créé un jeu Pong entièrement jouable dans une icône macOS.

C’est bien connu, les Mac n’ont jamais été le terrain de prédilection des jeux vidéos, ceux-ci étant principalement orientés vers les profils créatifs. Apple permet justement à ces derniers d’exprimer leur créativité avec son framework AppKit, qui offre la possibilité de customiser les éléments graphiques de son système tels que les icônes présentes dans le Dock.

C’est ainsi que le développeur iOS new-yorkais Neil Sardesai est parvenu à créer une icône dynamique permettant de jouer au célèbre jeu d’arcade Pong sans même ouvrir de fenêtre sur l’OS d’Apple :

Who says you can’t play games on a Mac 😌 pic.twitter.com/GNVDUd59bQ

— Neil Sardesai (@neilsardesai) February 19, 2021