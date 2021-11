Découvrez la nouvelle page Jobs des Joies du Code !

Les Joies du Code , commit du 15 Nov 2021

Hello World! Vous vous en rendez peut-être compte, ça bouge pas mal pour Les Joies du Code en ce moment. Je ne l’ai pas clairement annoncé sur le site (oups) mais celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà depuis quelques mois : je me suis lancé à 100% sur Les Joies du Code en milieu d’année, à mon plus grand plaisir ! 😀

En plus de retrouver un rythme de vie plus équilibré après ces 9 années plutôt intenses depuis la création du site, j’ai enfin la chance de pouvoir y consacrer pleinement mes journées, afin de vous apporter encore plus de contenus, de pouvoir échanger plus avec vous mais aussi d’envisager de beaux projets pour la suite.

Au passage, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon side project qui n’en est désormais plus un, je vous invite à écouter mon passage dans le podcast Maker Side de Dix Mille Heures qui vient de sortir aujourd’hui (merci Amin pour l’invitation !). 😉

Parmi les partenariats qui font vivre le site, s’il y en a bien un dont je suis hyper fier, c’est celui que j’ai mis en place pour vous proposer des jobs.

Comme vous le savez, je travaille depuis 2018 avec talent.io, un service de recrutement simple et surtout sans prise de tête, très appréciable pour nos métiers de développeurs habituellement sursollicités par les recruteurs et chasseurs de tête en carton tout genre. 🙄

Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir dire que des développeurs ont trouvé leur nouveau job grâce aux Joies du Code, en passant par ce service mis en avant sur le site.

Parce que talent.io continue de soutenir Les Joies du Code, je suis heureux de vous annoncer qu’une nouvelle page Jobs prend place sur le site à compter de ce jour ! 😁 Celle-ci vous présente le service de talent.io en détail et s’étoffera en contenus au fil des mois.

Alors n’hésitez pas à y faire un tour les amis, et qui sait, vous trouverez peut-être aussi votre nouveau job grâce aux Joies du Code ! 😉