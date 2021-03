Pas drôle : un datacenter d’OVH détruit dans un incendie cette nuit à Strasbourg

Une partie du datacenter d’OVHcloud à Strasbourg a été ravagé par un incendie cette nuit, de nombreux sites web sont indisponibles depuis.

L’incendie s’est déclaré peu avant 1 heure du matin dans la nuit de mardi à mercredi, pour une raison encore inconnue, et n’a fort heureusement fait aucune victime.

Octave Klaba, le PDG d’OVH, a partagé au fil des événements cette nuit et ce matin des updates sur l’incident sur les réseaux sociaux :

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021