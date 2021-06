Concours Les Joies du Code : un kit bien-être Logitech à remporter sur Instagram !

Les Joies du Code , commit du 16 Juin 2021

Hello World! Je sais, je sais, je suis un peu moins régulier depuis quelque temps, mais celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j’ai de bonnes raisons ! 😉 Promis, je ne manquerai pas de vous raconter tout ça ici très prochainement.

Et justement, en parlant de réseaux sociaux, je vous écris ce petit billet pour vous informer qu’à l’occasion de la semaine pour la qualité de vie au travail, les amis de Logitech ont décidé de vous régaler en mettant en jeu un kit bien-être via un concours Les Joies du Code sur Instagram !

Le kit est composé du premier clavier ergonomique de Logitech, le K860, dont je vous ai déjà parlé ici, mais également de leur souris ERGO M575, équipée d’un trackball. En complément, la startup Bloon Paris inclut l’un de leurs sièges ballons ergonomiques à ce kit afin de prendre soin de votre posture assise. 🙂

Pour participer, c’est simple : un like sur le post, et un abonnement aux Joies du Code (vous ne serez pas déçu, promis 😏), Logitech, et Bloon Paris sur Instagram ! Le tirage au sort ainsi que l’annonce du gagnant se feront ce vendredi 18 juin. Bonne chance à toutes et à tous !