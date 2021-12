🎁 CONCOURS DE FIN D’ANNÉE Les Joies du Code x Logitech !

Les Joies du Code , commit du 20 Déc 2021

HELLO WORLD! C’est à nouveau ce moment de l’année : le concours de Noël (et pour le coup, de fin d’année) des Joies du Code ! Et pour cette édition 2021, l’événement est boosté par les amis de Logitech (un grand merci à eux ! 🙏), qui vous proposent de remporter des produits ultra quali ! 🔥

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vous propose le fonctionnement habituel que pas mal d’entre vous commencent désormais à connaître pour ce concours : faire péter vos meilleures idées de gifs pour Les Joies du Code !

Pour participer, c’est donc ultra simple : il vous suffit de passer par le formulaire d’envoi de proposition de gifs des Joies du Code et de laisser libre cours à votre imagination ! Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez utiliser les ressources ultimes de gifs que sont GIPHY et Tenor. 😉

Le concours débute dès ce lundi 20/12/2021 et prendra fin le 29/12/2021 à midi.

5 propositions de gifs parmi les meilleures reçues (tri préalable effectué par mes soins, avec mon œil avisé 🧐) seront tirées au sort le 29/12/2021 après-midi puis soumises au vote du public dans la foulée (audience du site + abonnés réseaux sociaux). Pour augmenter vos chances de gagner, les envois de propositions multiples sont autorisés !

Pour finir l’année en beauté, les 3 gagnants de ce vote seront annoncés sur le site le 31/12/2021.

OK BG mais qu’est-ce qu’on a à gagner ?

Comme je vous l’ai dit, des lots Logitech ultra quali !

Le grand gagnant remportera le nec plus ultra du haut de gamme de la marque : un pack clavier MX Keys + souris MX Master 3 !

Le second prix est un très beau pack nomade MX Keys Mini + souris MX Anywhere 3, et le troisième un pack ergonomique avec le clavier ERGO K860 + la souris ERGO M575 !

Pour faire les choses bien, chacun de ces lots sera également accompagné d’un magnifique mug à l’effigie des Joies du Code ! 😉

(merci à notre super-modo Discord / Twitch dragonis41 pour cette superbe photo !)

Vous êtes chauds ? 🔥 Alors let’s go pour balancer un max de gifs les amis, et bonne chance à toutes et à tous !