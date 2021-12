Concours de fin d’année : c’est le moment de voter !

Les Joies du Code , commit du 30 Déc 2021

Hello World! Chose promise, chose due ! Le concours de fin d’année Les Joies du Code en partenariat avec Logitech a pris fin hier midi et j’ai enfin terminé de trier touuuutes vos propositions de gifs, merci à toutes et à tous pour votre très grande participation !

Le moment est venu de voter pour les 5 propositions de gifs retenues par le dieu du random, et ça se passe dans ce formulaire ! Pour voter : attribuez une note de 1 à 5 (1 étant la moins bonne, 5 la meilleure) à chacun des gifs (vous pouvez répéter la même note pour😉 plusieurs gifs).

Fin des votes à minuit, les gagnants seront annoncés demain !