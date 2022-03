Ce compte Twitter vous rappelle que les mises en prod le vendredi, c’est interdit !

Les Joies du Code , commit du 4 Mar 2022

Hello World, malgré l’actualité pesante du moment, j’espère que vous vous portez bien en ce vendredi (le week-end est proche, comme on dit). Voici en tous les cas un petit billet léger, qui je l’espère égaiera votre début de journée. 😊

Comme vous le savez déjà (et comme je le répète souvent ici 👀), ce dernier jour ouvré de la semaine est bien connu des développeurs comme étant LE jour pendant lequel les mises en production et autres interventions en environnement sensible sont fortement déconseillées, voire juste proscrites.

Bien que cela devienne beaucoup moins anxiogène depuis quelques années dans des environnements bien huilés et basés sur un bon CI/CD, force est de constater que pas mal d’équipes redoutent encore à ce jour ce genre de déploiement critique.

Qui plus est, on le sait, les livraisons le vendredi sont bien souvent menées à la rache, sous la pression d’une demande urgente (toujours) et peu considérée d’un client — ou pire, d’un commercial.

Comment ça, vous avez dit à 17 heures ?

Alors que le site estcequonmetenprodaujourdhui.info n’est plus à présenter, un incroyable individu (moi-même, bisou sur le biceps) a eu la bonne idée de créer un compte Twitter qui vous rappellera chaque vendredi matin (à 9 heures pétantes, tout bon pour le daily) que les mises en prod le vendredi, c’est interdit !

Sobrement prénommé PasLeVendredi, vous pouvez le suivre ici. Alors que le compte n’a que 2 tweets à son actif depuis sa récente création, plus de 110 développeurs avertis le suivent déjà avec assiduité, c’est magnifique !

Bon vendredi, pas de mise en prod aujourd'hui ! ⛔️ pic.twitter.com/jWXjy7y63w — Pas le vendredi. (@PasLeVendredi) March 4, 2022

Alors bon vendredi, et surtout n’oubliez pas : pas de mise en prod aujourd’hui ! 😉

Pour des contenus un peu plus diversifiés, vous pouvez aussi suivre le compte Twitter des Joies du Code, et la bise les amis.