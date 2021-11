C’est décidé, je me lance sur Twitch !

Les Joies du Code , commit du 17 Nov 2021

Hello World, j’espère que vous avez toutes et tous la forme ! De mon côté, et comme je vous en ai fait part dernièrement, je suis à fond sur plein (beaucoup !) de sujets trop cools, et s’il y en a bien un qui m’a un peu occupé ces derniers temps, c’est la préparation de mon lancement sur Twitch !

Très honnêtement, ça fait plusieurs mois que j’envisage d’expérimenter quelque chose sur cette plateforme, et je vous avoue que j’ai mis pas mal de temps avant de franchir le pas – difficile en même temps, après toutes ces années tranquillement caché derrière le logo du site ! 😅

Comme vous le savez, je me suis lancé cette année à 100% dans l’aventure Les Joies du Code, quoi de plus normal donc que de mettre en place des rendez-vous réguliers au cours desquels je pourrai échanger et partager en direct avec vous ? 🙂

Au fil de ces 9 dernières années depuis le lancement du site, c’est toujours un plaisir d’échanger avec vous les amis, que ce soit en vous croisant lors d’un événement physique, sur Twitter, ou depuis peu sur le Discord des Joies du Code !

J’en suis persuadé, Twitch fait partie de ces plateformes qui permettent de renforcer les liens d’une communauté, et c’est donc avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma chaîne LesJoiesDuCode, que vous pouvez suivre ici : twitch.tv/lesjoiesducode

OK c’est cool mais tu vas faire quoi sur Twitch ?

Alors ça, c’est pas encore clairement défini, et on aura justement l’occasion d’en parler pendant mes streams ! 😉

Je suis encore un noob sur la plateforme (et on n’est jamais à l’abri de la loi de Murphy pour une première), mais pour l’instant je pars dans une optique de sessions de discussions en mode chill sans prise de tête, de veille techno pour les articles des Joies du Code, et de créations de memes avec vous (y’a moyen de bien se marrer, promis).

Coder ? Ce serait cool aussi, mais avant ça on devra trouver quoi, et prévoir quelques échauffements de mon côté car ça fait quelque temps que je n’ai pas eu l’occasion de lâcher de la ligne de code en masse ! 😁

Pour les créneaux des streams, tout reste à définir, mais ça pourra être le matin, l’après-midi voire en soirée, ne vous en faites pas je m’efforcerai d’appliquer la méthode à Gilles.

Ça vous branche ? Alors retrouvez-moi ce vendredi 19 novembre à 21 heures pour le premier stream Twitch des Joies du Code ! Ah oui, et vous pouvez m’appeler Nicolas. 😉