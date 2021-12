Ce site recense les meilleurs memes sur la faille Log4j

Les Joies du Code , commit du 16 Déc 2021

Hello World ! J’espère que votre semaine se passe bien et que — pour celles et ceux d’entre vous qui sont concernés — vous commencez à sortir la tête de l’eau sur le sujet chaud du moment, la fameuse faille Log4Shell.

Pour rappel, celle-ci concerne l’utilitaire de journalisation (logs) Java Log4j et permet l’exécution de code à distance sans authentification pour tout environnement embarquant l’outil dans ses versions 2.0 à 2.14.1, je vous en ai dit plus à ce sujet ici en tout début de semaine.

Pour bien démarrer la journée et vous donner le sourire donc, je vous partage justement un site sur lequel je suis tombé : créé par une boîte visiblement spécialisée dans la cybersécurité (bien vu le coup de com), log4jmemes.com recense les meilleurs memes du moment sur Log4j !

Parce que c’est bien connu, faire des memes sur une faille majeure, ça reste quand même beaucoup plus sympa que de la corriger. 👀

Et j’en profite également pour vous partager ci-dessous quelques memes du site en question que j’ai moi-même particulièrement appréciés, bonne journée les amis ! 😁

Se rendre sur le site log4jmemes.com