Bill Gates explique qu’il préfère Android sur une plateforme qui ne supporte pas Android

Le fondateur et ancien CEO de Microsoft a expliqué dans le cadre d’un échange récent sur le nouveau réseau social audio sur invitation Clubhouse, exclusivement réservé aux utilisateurs d’iPhone, qu’il utilisait un smartphone Android.

Dans une interview conduite en direct sur Clubhouse, Bill Gates a indiqué qu’il préférait toujours utiliser pour son usage personnel un smartphone Android plutôt qu’un iPhone. Son argument principal : une flexibilité d’intégration pour les logiciels préchargés laissée aux fabricants d’appareils Android, inexistante chez les devices iOS.

Le fondateur de la firme de Redmond ajoute que certains des fabricants Android préinstallent des solutions Microsoft – celles-ci se verraient ainsi connectées de manière plus intelligente avec l’OS de Google qu’avec celui d’Apple, ce qui lui faciliterait la vie.

Ah ben oui, forcément.

Futé notre « Big Billou », qui précise malgré tout qu’il garde toujours un iPhone sous le coude pour tester certaines fonctionnalités (et visiblement, rejoindre Clubhouse 👀).

Bien qu’il n’ait pas donné la marque de son téléphone, certains internautes spéculent sur le fait qu’il s’agirait d’un smartphone Samsung, qui préinstalle justement des applications Microsoft sur ses devices.

Certains s’amusent néanmoins que Bill Gates n’ait pas mentionné le Surface Duo, premier smartphone Android de Microsoft sorti en septembre 2020, pour la modique somme de 1 549 € pour son modèle 128 Go et 1 649,99 € pour sa version 256 Go 😬.

Ouais ouais, t’as bien lu.

Pour rappel, Microsoft a quitté le game des OS de smartphones il y a maintenant plus de 5 ans, après l’échec cuisant de son OS Windows Phone (celui avec toutes les tuiles colorées, vous vous souvenez ? 😉).

Et à la décharge des développeurs de Clubhouse, une version Android serait actuellement en cours de développement pour leur réseau social. 😉