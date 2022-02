Atari lance un appel à l’aide pour retrouver le développeur d’un ancien jeu vidéo

Les Joies du Code , commit du 11 Fév 2022

La démarche est peu commune pour mériter d’être soulignée : la célèbre entreprise de jeux vidéo Atari est à la recherche du développeur d’un mystérieux jeu vidéo et lance un appel auprès de sa communauté de fans pour que ceux-ci l’aident à retrouver cette personne.

Aquaventure est un prototype de jeu vidéo pour Atari 2600 dans lequel le joueur contrôle un plongeur à la recherche d’un trésor sous-marin, et doit éviter les créatures marines qui l’approchent ou les éliminer en faisant usage de son fusil harpon. Atari explique qu’à ce jour aucun développeur ne les a encore approché pour être crédité de cette production.

Encore plus surprenant : le jeu en question a été découvert par hasard par un collectionneur sur un marché aux puces en Floride au milieu des années 1990. Cette personne en a ensuite créé plusieurs copies, distribuées auprès d’autres collectionneurs de prototypes Atari 2600.

Vers la fin des années 90, Aquaventure sera passé entre les mains de nombreux collectionneurs, tout en restant assez « underground » dans ce milieu. C’est à la sortie de la console Atari Flashback 2 en 2005 que le jeu fait son introduction auprès d’une audience plus large.



Un aperçu du jeu Aquaventure en action (Atari)

Atari XP, un département de la société dédié à la réédition de copies physiques de jeux rétro rares voire inédits, a publié un message sur son blog et ses réseaux sociaux afin d’inviter les fans à prendre contact avec eux s’ils disposaient de la moindre piste concernant Aquaventure.

Pour expliquer cette situation particulière, il est à noter que jusqu’au milieu des années 80, la plupart des jeux vidéo ne créditaient que les studios qui les publiaient. Dans un marché ultra concurrentiel et en expansion forte, qui plus est avec un nombre restreint de talents, les éditeurs faisaient en sorte de rendre difficile voire impossible l’accès à leur développeurs en gardant leur identité secrète, ce qui semble exactement être le cas d’Aquaventure.

Atari XP a d’ores-et-déjà ouvert en précommande la vente des versions physiques d’Aquaventure sur son site.

Alors que Gary Shannon et Tod Frye, deux anciens développeurs d’Atari, furent dans un premier temps crédités pour ce jeu vidéo, ceux-ci ont précisé qu’ils n’avaient que procédé à des updates mineurs pour le premier, et à fournir le kernel (affichage et fonctions basiques) pour le second.

Ces informations impliquent donc l’existence d’un autre développeur ayant codé la majorité des sources du jeu vidéo, encore inconnu à ce jour.