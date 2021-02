Joyeux anniversaire Python : le langage fête ses 30 ans ce mois !

Les Joies du Code , commit du 24 Fév 2021

Le langage Python a soufflé sa 30ème bougie le week-end dernier. Créé le 20 février 1991 (la meilleure année, croyez-moi 😏) par son célèbre père néerlandais Guido van Rossum (sorti récemment de la retraite pour travailler chez Microsoft), Python se positionne désormais comme l’un des langages de programmation les plus populaires et appréciés des développeurs.

L’une des raisons principales de l’adoption massive de Python repose dans sa simplicité, ce qui l’amène d’ailleurs souvent à être le premier langage sur lequel les développeurs ou amateurs commencent à faire leurs armes. Il a même récemment fait son entrée dans l’enseignement des lycées en France suite à la réforme du lycée de 2019.

Python n’impose pas à ses utilisateurs de comprendre de manière poussée le fonctionnement des compilateurs ou de l’approche « assembleur », comme cela peut être le cas avec d’autres langages de programmation (big up au langage C 😉). Le fait que le langage inclut l’indentation dans sa syntaxe pour l’identification des différents blocs de code contribue également à lui donner une meilleure lisibilité et instaurer une rigueur pour ses développeurs.

De même, la fondation et la communauté qui portent le langage travaillent à son évolution et amélioration constante. On retiendra notamment de ces trois décennies la version complètement orientée objet de Python 2.0 publiée en 2000, qui accéléra de manière très forte l’avancée du langage (encore timide à l’époque) au sein de nombreuses entreprises et institutions. Son usage s’est également vu amplifié après que de grands acteurs de la tech se soient mis à l’adopter pour leurs services à la sortie de sa version 3 (Google, Facebook, Netflix et j’en passe).

Des sujets tels que la Data Science et le Machine Learning ont aussi contribué à son essor dans le monde informatique, à tel point que la majeure partie des études et sondages le classent dans le top 3 des langages les plus utilisés par les développeurs (quand ce n’est pas à la première place).

Joyeux anniversaire Python ! 🎂🥳