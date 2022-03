50 mémos et infographies pour les développeurs C++

Les Joies du Code , commit du 23 Mar 2022

Si vous êtes développeur ou développeuse C++, voici une ressource qui devrait vous ravir : une liste de plus de 50 mémos et infographies pour vous aider et/ou accompagner dans vos sessions de programmation !

Hébergés sur le site hacking C++, qui met en avant des ressources d'apprentissage spécialement dédiées à ce langage orienté objet et maintenu par le développeur allemand André Müller, ces aide-mémoires visuels constituent l'outil parfait pour vous rafraîchir la mémoire sur plusieurs sujets.

Ces aide-mémoires visuels vous permettront d'en savoir plus sur les algorithmes des fonctions des bibliothèques du langage, ainsi que les mathématiques derrière certaines (gestion du random par exemple), ou encore d'autres spécificités.

Rendez-vous compte : ils seront même capables de vous accompagner lorsque vous serez amenés à travailler sur les tant redoutés formats de date ! 👀

Ces infographies en grand nombre, dont on appréciera la qualité et l'efficacité, sont toutes exposées et organisées sous formes de catégories sur une seule et unique page, accessible ici.

